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30 сентября 13:38
автор: Артур Гичунцев

РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона

Ранее стало известно, что звание лучшего игрока получил форвард «Зенита» Артем Дзюба.

Пресс-служба РФС опубликовала список лучших футболистов по итогам сезона-2019/2020.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спаич («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»), Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»), Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

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Публикация от Российский Футбольный Союз (@rfsruofficial)

источник: РФС
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