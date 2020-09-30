Кубок России. «Родина» дома обыграла «Енисей», «Нижний Новгород» выиграл у иркутского «Зенита»

Московская «Родина» одержала гостевую победу над «Енисеем» со счетом 3:0. В составе команды голами отметились Даниил Лопатин (20-я минута), Никита Еременко (72) и Максим Пичугин (90).

Отметим, что в предыдущем туре «Родина» крупно уступила «Спартаку» (1:5). Красно-белые сыграют с «Енисеем» 21 октября в Красноярске.

В параллельной встрече «Нижний Новгород» обыграл иркутский «Зенит». Победитель определялся в серии пенальти, где нижегородцы оказались удачливее своих соперников. В следующем туре они сыграют на своей домашней арене против «Химок». Матч состоится также 21 октября.

Кубок России

Групповой этап

Группа 2

«Родина» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (1:0)

Голы: Лопатин, 20. Еременко, 72. Пичугин, 90