«Манчестер Юнайтед» готов приобрести защитника «Арсенала» Мэйтленда-Найлза

Согласно информации Sport1, «манкунианцы» испытывают проблемы на флангах обороны и готовы предложить контракт 23-летнему англичанину. Отмечается, что сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Кроме клуба из Манчестера, игрока хотят подписать «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Мэйтленд-Найлз является воспитанником академии «Арсенала». В составе основной команды канониров он провел 104 матча, забил три гола и отдал пять ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.