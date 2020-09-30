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30 сентября 17:21
автор: Владислав Корегин

Спортивный директор «Химок» Ульянов: Полярус перешел в «Ахмат» – сделка закрыта

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил о том, что фланговый полузащитник команды Артем Полярус стал игроком «Ахмата».

– Полярус перешел в «Ахмат», сделка закрыта. Дело в том, что пришло новое руководство в «Химки», это коммерческий проект. Клуб заработал деньги на его продаже. Мы посчитали, что, чтобы для клуба была какая-то отдача от вложения и от продажи, это выгодная сделка, – цитирует Ульянова Sport24.

Напомним, что Полярус перешел в «Химки» в июле прошлого года в статусе свободного агента. За подмосковный клуб он принял участие в 39 матчах, отметившись девятью забитыми мячами и 11 ассистами.

Ранее полузащитник выступал в составе «Александрии».

источник: Sport24
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