«Текстильщик» разгромил белгородский «Салют» в Кубке России

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Салют» (Белгород) – «Текстильщик» (Иваново) завершился со счетом 0:3.

Хызыр Аппаев сделал дубль, забив на 15-й и 34-й минутах, а на 32-й отличился Алексей Горюшкин.

23 сентября выступающий в ПФЛ «Салют» проиграл тульскому «Арсеналу» в серии пенальти (3:4 после ничьей 1:1 в основное время).

У «Текстильщика» три очка, у «Арсенала» – два, а «Салют» в двух своих матчах очков не набрал и завершил выступление в Кубке России, потеряв шансы на выход в 1/8 финала.

Решающий матч мини-турнира группы 3 «Текстильщик» – «Арсенал» запланирован на 21 октября.