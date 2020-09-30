«Велес» и «Машук-КМВ» одержали победы в Кубке России

Московский «Велес» в гостях оказался сильнее ульяновской «Волги» со счетом 4:2. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Саид Алиев, отличившийся на 2-й, 19-й и 87-й минутах игры. Еще один гол забил форвард Илья Стефанович (41).

Ульяновцы ответили результативными ударами хавбека Дмитрия Рахманова (80) и нападающего Ильи Карпюка (90+3) – оба удачно реализовали пенальти.

Таким образом, «Волга» завершила выступление в Кубке России с двумя поражениями – в первом туре они уступили «Уралу» (0:3). «Велес» сыграет с екатеринбуржцами 21 октября на своем поле.

В параллельной встрече «Машук-КМВ» дома победил брянское «Динамо». Единственный гол был забит на 76-й минуте усилиями полузащитника хозяев Джамбулата Дулаева.

После двух туров пятигорская команда одержала одну победу и потерпела одно поражение от «Тамбова» (2:1).