Новиков и его помощники сегодня попрощались с игроками «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что сегодня перед началом утренней тренировки с футболистами командами попрощались бывший главный тренер Кирилл Новиков и его помощники Александр Новиков, Виталий Гришин и Юрий Бавыкин.

«Кроме того, футболистам было объявлено, что в подготовке к ближайшей игре исполняющему обязанности главного тренера Александру Кульчию и его ассистенту Павлу Алпатову помогут тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Верчили и Иван Карандашов, а также заместитель генерального директора клуба по спорту Желько Бувач», – сказано в сообщении.

Кирилл Новиков подал в отставку после того, как в понедельник 28 сентября динамовцы проиграли «Химкам» в гостях со счетом 0:1 в девятом туре РПЛ. Ранее команда вылетела из Лиги Европы, проиграв во втором отборочном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2 на выезде).

Первый матч под руководством Кульчия бело-голубые проведут 4 октября, когда примут на своем поле «Краснодар».