Дубль Лукаку помог «Интеру» уверенно разобраться с «Беневенто»

Дублем в составе миланцев отметился форвард Ромелу Лукаку, забивший на первой и 28-й минутах. По голу забили Роберто Гальярдини (25), Ашраф Хакими (42) и Лаутаро Мартинес (71).

Хозяева ответили двумя результативными ударами хавбека Джанлуки Капрари (34, 76).

После успешного результата с «Фиорентиной» (4:3) подопечные Антонио Конте одерживают вторую победу кряду в сезоне. «Беневенто» потерпел первое поражение – ранее они обыграли «Сампдорию» (3:2).

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет с «Лацио», а «Беневенто» дома примет «Болонью».

Серия А