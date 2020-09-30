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30 сентября 20:56
автор: Владислав Корегин

Дубль Лукаку помог «Интеру» уверенно разобраться с «Беневенто»

«Интер» в гостях обыграл «Беневенто» (5:2) в перенесенном матче первого тура чемпионата Италии.

Дублем в составе миланцев отметился форвард Ромелу Лукаку, забивший на первой и 28-й минутах. По голу забили Роберто Гальярдини (25), Ашраф Хакими (42) и Лаутаро Мартинес (71).

Хозяева ответили двумя результативными ударами хавбека Джанлуки Капрари (34, 76).

После успешного результата с «Фиорентиной» (4:3) подопечные Антонио Конте одерживают вторую победу кряду в сезоне. «Беневенто» потерпел первое поражение – ранее они обыграли «Сампдорию» (3:2).

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет с «Лацио», а «Беневенто» дома примет «Болонью».

Серия А

1-й тур

«Беневенто» – «Интер» – 2:5 (1:4)
Голы: Капрари, 34, 76 – Лукаку, 1, 28. Гальярдини, 25. Хакими, 42. Мартинес, 71.

источник: «Советский спорт»
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