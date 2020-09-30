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30 сентября 20:55
автор: Виктор Шарафудинов

«СКА-Хабаровск» обыграл в Новороссийске «Черноморец» в Кубке России

Команда из ФНЛ поспорит за выход в 1/8 финала с казанским «Рубином».

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) – «СКА-Хабаровск» завершился со счетом 1:3.

После первого тайма хабаровская команда вела 3:0. На 13-й минуте счет открыл Дмитрий Барков, а затем отличились Кирилл Большаков и Рамазан Гаджимурадов (45).

Нападающий хозяев Ризван Ахмедханов реализовал пенальти вскоре после перерыва (52), но других успехов «Черноморец» не добился.

«Рубин» и «СКА-Хабаровск», по разу обыграв «Черноморец» набрали по три очка. Их встреча в Хабаровске 21 октября определит победителя группы 9, который сыграет в 1/8 финала.

«Черноморец» завершил выступления в Кубке России, не набрав ни одного очка в двух встречах группового этапа.

источник: «Советский спорт»
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