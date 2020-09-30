«Вильярреал» дома не испытал проблем с «Алавесом», Алькасер отметился дублем

У победителей дубль на счету форварда Пако Алькасера (13-я и 67-я минуты). Еще один гол забил его партнер по атаке Жерар Морено, удачно реализовавший 11-метровый удар в концовке первого тайма.

Соперник ответил забитым мячом полузащитника Эдгара Мендеса (36).

В четырех стартовых матчах сезона «Вильярреал» набрал семь очков, расположившись на третьем месте турнирной таблицы. «Алавес» с одним очком идет на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Вильярреал» сыграет в гостях с «Атлетико», а «Алавес» дома примет «Атлетик».

Чемпионат Испании