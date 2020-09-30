Джикия, Погребняк, Фернандес и Шунин претендуют на премию «Джентльмен года»

Газета «Комсомольская правда» на своем сайте опубликовала список претендентов на получение ежегодной премии «Джентльмен года» в российском футболе.

На награду претендуют вратари Гильерме («Локомотив»), Антон Шунин («Динамо» Москва) и Михаил Кержаков («Зенит»), защитники Георгий Джикия («Спартак») и Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Кристиан Нобоа («Сочи»), Юрий Газинский («Краснодар»), Маттиас Норманн («Ростов»), а также нападающие Евгений Луценко («Арсенал») и Павел Погребняк, который в прошлом сезоне играл за «Урал».

Голосование на сайте «Комсомольской правды» продлится 10 октября.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и джентльменское поведение на поле и за его пределами. В прошлом году ее получил защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков.