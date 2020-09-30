«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив «Бернли» благодарю дублю Стерлинга

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Бернли» – «Манчестер Сити» завершился с результатом 0:3.

Рахим Стерлинг оформил дубль, отличившись на 35-й и 49-й минутах. На 65-й автором третьего гола «горожан» стал Ферран Торрес.

В параллельной встрече «Ньюпорт» – «Ньюкасл» победителя пришлось определять в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 1:1.

Клуб из четвертого дивизиона выигрывал с пятой минуты, когда отличился Тристан Абрахамс. Джонджо Шелви восстановил равновесие на 87-й, в серии 11-метровых представитель АПЛ победил 5:4.

Четвертьфиналы Кубка лиги будут сыграны в 20 числах декабря.