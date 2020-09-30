«Бавария» выиграла Суперкубок Германии, победив дортмундскую «Боруссию»

Мюнхенская «Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв на своем поле дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2.

К 32-й минуты мюнхенцы выигрывали 2:0. Корантен Толиссо открыл счет на 18-й минуте, а затем точный удар нанес Томас Мюллер.

«Боруссии» удалось отыграться благодаря голам Юлиана Брандта (39) и Эрлинга Холланда (55), однако полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих стал автором победного забитого мяча на 82-й.

В минувшем сезоне мюнхенский клуб выиграл чемпионат Германии, Кубок Германии и Лигу чемпионов. 24 сентября команда Ханса-Дитера Флика обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1 в Будапеште).

В прошлом году немецкий Суперкубок тоже разыгрывали «Боруссия» и «Бавария», и дортмундцы выиграли дома 2:0.