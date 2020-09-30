«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во второй раз обыграв ПАОК

Ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов ПАОК (Салоники, Греция) – «Краснодар» (Россия) завершился с результатом 1:2.

На 73-й минуте защитник хозяев Иоаннис Михайлидис стал автором автогола. На 77-й Омар Эль-Каддури восстановил равновесие, но едва начав с центра поля, «Краснодар» организовал еще один гол. Дальний удар Тони Вильены пришелся в штангу, но Реми Кабелла все-таки переправил мяч в сетку ворот греческого клуба.

В первом матче команда Мурада Мусаева обыграла ПАОК на своем поле с таким же счетом 2:1.

«Краснодар» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами. Компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.