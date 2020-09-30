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«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во второй раз обыграв ПАОК
30 сентября 23:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во второй раз обыграв ПАОК

Никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами.

Ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов ПАОК (Салоники, Греция) – «Краснодар» (Россия) завершился с результатом 1:2.

На 73-й минуте защитник хозяев Иоаннис Михайлидис стал автором автогола. На 77-й Омар Эль-Каддури восстановил равновесие, но едва начав с центра поля, «Краснодар» организовал еще один гол. Дальний удар Тони Вильены пришелся в штангу, но Реми Кабелла все-таки переправил мяч в сетку ворот греческого клуба.

В первом матче команда Мурада Мусаева обыграла ПАОК на своем поле с таким же счетом 2:1.

«Краснодар» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами. Компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Ответный матч

ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: Эль-Каддури, 77 – Михайлидис, 73, в свои ворота. Кабелла, 78.

ПАОК: Ж.Живкович, Варела (Швидерски, 76), Яннулис, Михайлидис, Ингасон, Шваб, Эль-Каддури, А.Живкович, Пелкас (Чолак, 59), Креспо (Ваге, 59), Цолис.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Панталеао, Газинский (Камболов, 83), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 85), Уткин (Смольников, 58), Классон, Берг.

Предупреждения: Ингасон, 24. Пелкас, 37 – Вильена, 33. Панталеао, 35.

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия).

Салоники. Стадион «Тумба».

Первый матч – 1:2.

источник: «Советский спорт»
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