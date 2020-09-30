Стали известны все участники Лиги чемпионов. «Краснодар» попал в 3-ю корзину, а «Локомотив» – в 4-ю

Завершились заключительные ответные матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Список из 32 участников группового этапа дополнили российский «Краснодар», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Мидтилланд».

«Краснодар» (как и «Мидтилланд») впервые пробился в основную сетку главного европейского клубного турнира. Россия никогда прежде не была представлена на групповой стадии сразу тремя командами.

Результаты выглядит следующим образом:

ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2 (Эль-Каддури, 77 – Михайлидис, 73, в свои ворота, Кабелла, 78). Первый матч 1:2.