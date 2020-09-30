Стали известны все участники Лиги чемпионов. «Краснодар» попал в 3-ю корзину, а «Локомотив» – в 4-ю

Завершились заключительные ответные матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов.
Список из 32 участников группового этапа дополнили российский «Краснодар», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Мидтилланд».
«Краснодар» (как и «Мидтилланд») впервые пробился в основную сетку главного европейского клубного турнира. Россия никогда прежде не была представлена на групповой стадии сразу тремя командами.
Результаты выглядит следующим образом:
ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2 (Эль-Каддури, 77 – Михайлидис, 73, в свои ворота, Кабелла, 78). Первый матч 1:2.
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 3:1 (Дака, 16, 68, Собослаи, 45+4, с пенальти – Карзев, 30). Первый матч 2:1.
«Мидтилланд» (Дания) – «Славия» (Прага, Чехия) – 4:1 (Каба, 65, Шольц, 84, с пенальти, Оньека, 88, Дрейер, 90+1 – Олайинка, 3). Первый матч 0:0.
Четыре корзины, которые будут использованы при жеребьевке, приняли завершенный вид. На групповой стадии 32 клуба будут разделены на восемь групп по четыре команды. Представители из одной страны не могут оказаться в одном квартете. Также при жеребьевке разведут клубы из России и Украины.
Корзина 1
«Бавария» (Мюнхен, Германия) 136,000 (победитель Лиги чемпионов)
«Севилья» (Испания) 120,000 (победитель Лиги Европы)
«Реал» (Мадрид, Испания) 134,000 (чемпион Испании)
«Ливерпуль» (Англия) 99,000 (чемпион Англии)
«Ювентус» (Турин, Италия) 117,000 (чемпион Италии)
«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) 113,000 (чемпион Франции)
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург, Россия) 64,000 (чемпион России)
«Порту» (Португалия) 75,000 (чемпион Португалии)
ПРИМЕЧАНИЕ. В первую корзину включены победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших лиг с лучшим рейтингом-коэффициентом УЕФА. По остальным корзинам команды распределены по клубному рейтингу. После названия команды указан клубный коэффициент.
Корзина 2
«Барселона» (Испания) 128,000
«Атлетико» (Мадрид, Испания), 127,000
«Манчестер Сити» (Англия) 116,000
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 100,000
«Шахтер» (Донецк, Украина) 85,000
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 85,000
«Челси» (Лондон, Англия) 83,000
«Аякс» (Амстердам, Голландия) 69,500
Корзина 3
«Динамо» (Киев, Украина) 55,000
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) 53,500
«РБ Лейпциг» (Германия) 49,000
«Интер» (Милан, Италия) 44,000
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) 43,000
«Лацио» (Рим, Италия) 41,000
«КРАСНОДАР» (Россия) 35,500
«Аталанта» (Бергамо, Италия) 33,500
Корзина 4
«ЛОКОМОТИВ» (Москва, Россия) 33,000
«Марсель» (Франция) 31,000
«Брюгге» (Бельгия) 28,500
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 26,000
«Истанбул Башакшехир» (Стамбул Турция) 21,500
«Мидтилланд» (Хернинг, Дания) 14,500
«Ренн» (Франция) 14,000
«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) 9,000