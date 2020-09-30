ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

Стали известны все участники Лиги чемпионов. «Краснодар» попал в 3-ю корзину, а «Локомотив» – в 4-ю

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в швейцарской Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени, а матчи первого тура будут сыграны 20 и 21 октября.

Завершились заключительные ответные матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Список из 32 участников группового этапа дополнили российский «Краснодар», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Мидтилланд».

«Краснодар» (как и «Мидтилланд») впервые пробился в основную сетку главного европейского клубного турнира. Россия никогда прежде не была представлена на групповой стадии сразу тремя командами.

Результаты выглядит следующим образом:

ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2 (Эль-Каддури, 77 – Михайлидис, 73, в свои ворота, Кабелла, 78). Первый матч 1:2.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 3:1 (Дака, 16, 68, Собослаи, 45+4, с пенальти – Карзев, 30). Первый матч 2:1.

«Мидтилланд» (Дания) – «Славия» (Прага, Чехия) – 4:1 (Каба, 65, Шольц, 84, с пенальти, Оньека, 88, Дрейер, 90+1 – Олайинка, 3). Первый матч 0:0.

Четыре корзины, которые будут использованы при жеребьевке, приняли завершенный вид. На групповой стадии 32 клуба будут разделены на восемь групп по четыре команды. Представители из одной страны не могут оказаться в одном квартете. Также при жеребьевке разведут клубы из России и Украины.

Корзина 1

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 136,000 (победитель Лиги чемпионов)

«Севилья» (Испания) 120,000 (победитель Лиги Европы)

«Реал» (Мадрид, Испания) 134,000 (чемпион Испании)

«Ливерпуль» (Англия) 99,000 (чемпион Англии)

«Ювентус» (Турин, Италия) 117,000 (чемпион Италии)

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) 113,000 (чемпион Франции)

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург, Россия) 64,000 (чемпион России)

«Порту» (Португалия) 75,000 (чемпион Португалии)

ПРИМЕЧАНИЕ. В первую корзину включены победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести лучших лиг с лучшим рейтингом-коэффициентом УЕФА. По остальным корзинам команды распределены по клубному рейтингу. После названия команды указан клубный коэффициент.

Корзина 2

«Барселона» (Испания) 128,000

«Атлетико» (Мадрид, Испания), 127,000

«Манчестер Сити» (Англия) 116,000

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 100,000

«Шахтер» (Донецк, Украина) 85,000

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 85,000

«Челси» (Лондон, Англия) 83,000

«Аякс» (Амстердам, Голландия) 69,500

Корзина 3

«Динамо» (Киев, Украина) 55,000

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) 53,500

«РБ Лейпциг» (Германия) 49,000

«Интер» (Милан, Италия) 44,000

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) 43,000

«Лацио» (Рим, Италия) 41,000

«КРАСНОДАР» (Россия) 35,500

«Аталанта» (Бергамо, Италия) 33,500

Корзина 4

«ЛОКОМОТИВ» (Москва, Россия) 33,000

«Марсель» (Франция) 31,000

«Брюгге» (Бельгия) 28,500

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) 26,000

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул Турция) 21,500

«Мидтилланд» (Хернинг, Дания) 14,500

«Ренн» (Франция) 14,000

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) 9,000

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России в октябре сыграет на двух московских стадионахЧерчесов рассказал о вызове Жирова и подготовке сборной России27.09.2020 Калининградская область, ДТП с автобусом и грузовикомБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
«Реал» обыграл «Вальядолид», а «Эльче» – «Эйбар»
Завершились два матча четвертого тура испанской примеры.
01.10.2020 00:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив «Брайтон» и «Вест Хэм»
Матчи 1/4 будут сыграна в 20-х числах декабря.
01.10.2020 00:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Стали известны все участники Лиги чемпионов. «Краснодар» попал в 3-ю корзину, а «Локомотив» – в 4-ю
Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в швейцарской Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени, а матчи первого тура будут сыграны 20 и 21 октября.
30.09.2020 23:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во второй раз обыграв ПАОК
«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, во второй раз обыграв ПАОК
Никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами.
30.09.2020 23:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Аталанта» разгромила «Лацио» благодарю дублю Гомеса
Алексей Миранчук из-за травмы сможет сыграть за клуби из Бергамо лишь в середине октября.
30.09.2020 23:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Бавария» выиграла Суперкубок Германии, победив дортмундскую «Боруссию»
«Бавария» выиграла Суперкубок Германии, победив дортмундскую «Боруссию»
По ходу встречи команда Люсьена Фавра отыгралась с 0:2, но пропустила в концовке.
30.09.2020 23:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив «Бернли» благодарю дублю Стерлинга
В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла турнир, одолев финале «Астон Виллу» со счетом 2:1.
30.09.2020 23:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Худяков: Обухов переходит из «Тамбова» в «Ростов»
В минувшем сезоне воспитанник «Спартака» забил семь голов и сделал две результативные передачи в 20 матчах РПЛ.
30.09.2020 23:05
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Джикия, Погребняк, Фернандес и Шунин претендуют на премию «Джентльмен года»
Всего в списке номинантов восемь человек.
30.09.2020 22:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вильярреал» дома не испытал проблем с «Алавесом», Алькасер отметился дублем
Футболисты «Вильярреала» обыграли «Алавес» (3:1) в матче четвертого тура чемпионата Испании.
30.09.2020 21:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика