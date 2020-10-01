Реми Кабелла: Мечта сбылась, не могу дождаться старта Лиги чемпионов

- Тринадцать месяцев назад у меня была очень трудная ночь в Греции, так как я получил серьезную травму в матче против «Олимпиакоса» на этом же этапе соревнований. Но я пообещал себе, что вернусь. Теперь, в очередной поездке в Грецию, я праздную выход в Лигу чемпионов УЕФА, забив в первом и втором матчах. Мечта сбылась. Я не могу дождаться начала соревнований, - цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.