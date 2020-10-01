Омар Эль-Каддури: Для ПАОКа это очень тяжелая ночь

- Мы очень расстроены, поскольку их второй гол разрушил все наши надежды на квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов. Но на таком уровне такие ошибки, как те, что мы совершили, просто недопустимы. Для нас это очень тяжелая ночь, - приводит слова Эль-Каддури пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.