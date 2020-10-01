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01 октября 09:31

Александр Бубнов: Участие трех российских клубов в групповом этапе Лиги чемпионов – значимое событие

Футбольный эксперт прокомментировал выход трех российских клубов в групповой этап Лиги чемпионов.

- Конечно, первое участие трех российских клубов на групповом этапе Лиги чемпионов – событие значимое, особенно после провала «Ростова» и «Динамо» в Лиге Европы. Это говорит о том, что наши ведущие клубы все же могут быть конкурентоспособными на международной арене. Посмотрим, чего они добьются на групповой стадии, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в среду «Краснодар» на выезде переиграл греческий ПАОК в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: Sportbox.ru
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