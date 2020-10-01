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01 октября 11:27

Ахмед Айдамиров: Пока предложений по Семенову не поступало

Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что в клубе готовы рассмотреть предложения по трансферу защитника Андрея Семенова.

- Когда поступит предложение по Семенову, мы его рассмотрим. Клуб готов рассмотреть предложение, если оно будет выгодно для него. Пока предложений не поступало, - передает слова Айдамирова ТАСС.

Напомним, что Семенов выступает за грозненский клуб с 2014 года. За это время он принял участие в 202 встречах, забив четыре мяча, отдав четыре голевые передачи, а также заработав 42 желтые карточки.

Добавим, что после девяти туров чемпионата России «Ахмат» набрал 13 очков и располагается на десятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: ТАСС
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