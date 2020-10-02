«Барселона» разгромила «Сельту», играя в меньшинстве с 42-й минуты

Футболисты «Барселоны» нанесли крупное поражение игрокам «Сельты» в матче четвертого тура Ла Лиги – 3:0.

В составе каталонцев отличились Ансу Фати и Серхи Роберто. Еще один гол на счету футболиста «Сельты» Лукаса Оласа.

Отметим, что сине-гранатовые добыли три очка, играя с 42-й минуты в меньшинстве – с поля был удален центральный защитник Клеман Лангле.

Таким образом, команда Рональда Кумана вышла на пятое место в таблице, набрав шесть очков. В активе «Сельты» – пять баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Барса» примет «Севилью», а «Сельта» сыграет в гостях с «Осасуной». Оба матча пройдут 4 октября.