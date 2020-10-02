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02 октября 00:48

«Барселона» разгромила «Сельту», играя в меньшинстве с 42-й минуты

Встреча прошла на домашней арене галисийского клуба.

Футболисты «Барселоны» нанесли крупное поражение игрокам «Сельты» в матче четвертого тура Ла Лиги – 3:0.

В составе каталонцев отличились Ансу Фати и Серхи Роберто. Еще один гол на счету футболиста «Сельты» Лукаса Оласа.

Отметим, что сине-гранатовые добыли три очка, играя с 42-й минуты в меньшинстве – с поля был удален центральный защитник Клеман Лангле.

Таким образом, команда Рональда Кумана вышла на пятое место в таблице, набрав шесть очков. В активе «Сельты» – пять баллов и 11-я строчка.

В следующем туре «Барса» примет «Севилью», а «Сельта» сыграет в гостях с «Осасуной». Оба матча пройдут 4 октября.

Ла Лига. Четвертый тур

«Сельта» – «Барселона» – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 11 Фати, 0:2 – 51, автогол Оласа, 0:3 – 90 Серхи Роберто

«Сельта»: Вильяр, Айду (Баэса, 46), Оласа, Фонтан (Араухо, 32), Мурильо, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 74), Мор (Санти Мина, 60), Вейга (Нолито, 60), Мальо, Аспас

«Барселона»: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серхи Роберто, Бускетс, Коутиньо (Педри, 72), де Йонг, Фати (Тринкау, 72), Месси, Гризманн (Араухо, 45)

Предупреждения: Лангле (23), Айду (39), Пике (42), Араухо (48), Тапия (69), Мурильо (75), Альба (84), Бускетс (87), Бельтран (90)

Удаление: Лангле (42)

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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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