Николай Наумов: Думаю, что в групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотиву» даже третье место не светит

Отметим, что подопечные Марко Николича сыграют в группе A с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

– «Локомотиву», как ни печально мне говорить, даже третье место в такой группе не светит. Думаю, они могут обыграть дома австрийцев или зацепить одну или две ничьи, ничью с тем же «Атлетико». С «Баварией» бесполезно бороться – там машина. Поэтому москвичи наберут два-три очка, но и это будет крайне сложно сделать, – цитирует Наумова ТАСС.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал на последней, четвертой строчке в группе – его соперниками были «Атлетико», «Ювентус» и «Байер». Московский клуб одержал лишь одну победу в стартовом туре с немецкой командой, а затем пять раз кряду уступил.