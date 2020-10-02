Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лацио» подписал полузащитника СПАЛа Фареса

Контракт 24-летнего алжирца с римлянами рассчитан до конца июня 2025 года. Сумма сделки составила восемь миллионов евро.

Фарес выступал в СПАЛе последние два сезона – на его счету 44 матча, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Ранее он защищал цвета «Вероны». В составе сборной Алжира защитник отыграл девять встреч.

Вчера стало известно о том, что «Лацио» стал одним из соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Также петербургскому клубу будут противостоять дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».