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02 октября 07:30
автор: Владислав Корегин

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лацио» подписал полузащитника СПАЛа Фареса

Пресс-служба «Лацио» объявила о подписании контракта с левым полузащитником Мохамедом Фаресом.

Контракт 24-летнего алжирца с римлянами рассчитан до конца июня 2025 года. Сумма сделки составила восемь миллионов евро.

Фарес выступал в СПАЛе последние два сезона – на его счету 44 матча, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Ранее он защищал цвета «Вероны». В составе сборной Алжира защитник отыграл девять встреч.

Вчера стало известно о том, что «Лацио» стал одним из соперников «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Также петербургскому клубу будут противостоять дортмундская «Боруссия» и «Брюгге».

источник: ФК «Лацио»
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