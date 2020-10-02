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02 октября 08:00
автор: Владислав Корегин

Сержиньо Дест – о переходе в «Барселону»: Моя мечта сбылась

Новичок «Барселоны» Сержиньо Дест поделился впечатлениями от своего перехода в каталонский клуб.

– Все, что произошло со мной за последнее время, невероятно. Выступать за лучшую команду мира – большая честь. Моя мечта сбылась. Я приехал сюда, чтобы получить шанс сыграть с лучшими игроками мирового футбола. Но первое, что я хочу сделать, это развиваться и хорошо играть, а затем попытаться выиграть все возможные трофеи с клубом, – цитирует Деста официальный сайт каталонцев.

Вчера, 1 октября, испанский клуб объявил о покупке 19-летнего американца за 21 миллион евро. С игроком был подписан пятилетний контракт. Ранее он выступал в составе «Аякса» – на его счету два гола и шесть ассистов в 38 матчах.

За сборную США защитник провел три встречи.

источник: ФК «Барселона»
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