Сержиньо Дест – о переходе в «Барселону»: Моя мечта сбылась

– Все, что произошло со мной за последнее время, невероятно. Выступать за лучшую команду мира – большая честь. Моя мечта сбылась. Я приехал сюда, чтобы получить шанс сыграть с лучшими игроками мирового футбола. Но первое, что я хочу сделать, это развиваться и хорошо играть, а затем попытаться выиграть все возможные трофеи с клубом, – цитирует Деста официальный сайт каталонцев.

Вчера, 1 октября, испанский клуб объявил о покупке 19-летнего американца за 21 миллион евро. С игроком был подписан пятилетний контракт. Ранее он выступал в составе «Аякса» – на его счету два гола и шесть ассистов в 38 матчах.

За сборную США защитник провел три встречи.