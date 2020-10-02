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02 октября 08:15
автор: Владислав Корегин

Тренер «Ренна» Стефан: «Краснодару» удалось в блестящем стиле выйти в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Напомним, что французский клуб попал в группу E, где сыграет с «Челси», «Севильей» и «Краснодаром».

– Мы очень рады, что сыграет против нашего бывшего футболиста Эдуарда Менди, который недавно перешел в «Челси». Прощаясь, мы сказали друг другу, что очень скоро снова встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов. Так оно и произошло. «Севилья» – последний победитель Лиги Европы. Испанский клуб обладает большим европейским опытом. Что касается «Краснодара», то российский клуб больше привык к выступлениям в Лиге Европы. Однако в этом сезоне им удалось в блестящем стиле выйти в Лигу чемпионов.

Наша цель проста – набраться опыта. Думаю, все команды надеются дважды нас обыграть. Мы постараемся украсть у них как можно больше очков, – цитирует Стефана официальный сайт французского клуба.

источник: ФК «Ренн»
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