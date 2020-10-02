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02 октября 08:30
автор: Владислав Корегин

«Ренн» близок к подписанию контрактов с двумя защитниками серии А

Французский клуб является соперником «Краснодара» по группе Лиги чемпионов вместе с «Челси» и «Севильей».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, «Ренн» сегодня объявит о трансферах двух защитников – Даниэле Ругани из «Ювентуса» и Далберта, выступающего за «Интер».

Отмечается, что 26-летний итальянец будет арендован на один сезон за 1,5 миллиона евро, а в контракте 27-летний бразилец будет прописана сумма отступных после завершения арендного соглашения в размере 12 миллионов.

Ругани выступает за «Ювентус» с февраля 2015 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 101 матч, забил семь голов и отдал один ассист.

Что касается Далберта, то бразилец перешел в «Интер» летом 2017 года. За миланцев он отыграл 26 встреч, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, что «Ренн» стал соперником «Краснодара» в группе Лиги чемпионов вместе с «Челси» и «Севильей».

источник: «Советский спорт»
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