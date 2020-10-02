Люка Эрнандес: «Атлетико» может создать «Баварии» много проблем в Лиге чемпионов

Напомним, что помимо мадридцев, соперниками команды Ханса-Дитера Флика станут «Зальцбург» и «Локомотив».

– Я действительно с нетерпением жду встречи с моим бывшим клубом. «Атлетико» – команда, в которой я вырос как игрок. Два матча против них будет сложными, поскольку они очень хорошо защищаются и очень сильны в атаке за счет своих новых приобретений. Они создадут нам проблемы, и мы должны будем выложиться на сто процентов, чтобы победить их, – цитирует Эрнандеса официальный сайт «Баварии».

Отметим, что 24-летний француз является воспитанником академии «Атлетико». За взрослую команду он провел 110 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста. В июле прошлого года он перешел в немецкий клуб за 80 миллионов евро.