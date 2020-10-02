Источник: «Ростов» готов отпустить Норманна в другой клуб за 25 млн евро

Как сообщает Metaratings, 24-летнего норвежца хочет подписать ЦСКА и лично главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Однако отмечается, что скорее всего, московский клуб не будет совершать попытку приобрести игрока этой осенью

Ростовчане готовы рассмотреть предложения по футболисту, начиная с суммы в 25 миллионов евро. Сам полузащитник мечтает продолжить карьеру в АПЛ.

Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» за 1,7 миллионов евро в январе 2019 года – на его счету 44 матча, в которых он забил два гола и отдал семь ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.