Вячеслав Малафеев: «Локомотив» при таком жребии может побороться только за третье место в группе

Московский клуб попал в группу А вместе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

– При таком жребии «Локомотиву» ничего не остается, кроме как бороться за третье место и попадание в ЛЕ. Сомневаюсь, что в матчах с мюнхенцами у них появится хоть какой-то шанс. А вот дать бой «Атлетико» в Черкизове они в состоянии.

При всем уважении, боюсь, «Локо» окажется лишь четвертым. Думаю, железнодорожникам непросто придется и в противостоянии с «Зальцбургом». Это очень хорошая атакующая команда, – цитирует Малафеева RT.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал на последней, четвертой строчке в группе – его соперниками были «Атлетико», «Ювентус» и «Байер». Московский клуб одержал лишь одну победу в стартовом туре с немецкой командой, а затем пять раз кряду уступил.