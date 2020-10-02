Николай Наумов: «Зенит» выиграет у «Спартака» с разницей в один мяч

– Думаю, что «Зенит» выиграет, потому что я не очень верю в «Спартак». У них очень неустойчивое выступление – то сыграют, то нет. «Зенит» представляет собой более стабильную команду. Мне кажется, что «Зенит» выиграет с разницей в один мяч, – цитирует Наумова «РИА Новости».

Напомним, что встреча состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (Мск).

После девяти туров «Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» занимает второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям.