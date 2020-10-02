Марио Фернандес: Легких в группе соперников нет, проходных игр не будет

- Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ПФК ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата, - приводит слова Фернандеса пресс-служба московского клуба.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв в своем квартете последнее, четвертое место.