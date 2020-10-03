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03 октября 01:53

Микаэль Брага: У ЦСКА вполне проходимая группа, решать вопрос с выходом в плей-офф нужно заранее

Итальянский журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы, где ЦСКА в соперники достались «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

- Армейцам нужно начинать показывать свой уровень с самого начала и не допускать того, что было в прошлом сезоне, когда победа в последнем матче над «Эспаньолом» ничего уже не решала в турнирном плане. Группа вполне проходимая, и нужно сделать все, чтобы решить вопрос плей-офф заранее. Это особенно важно в нынешнем сезоне с плотным календарем, - передает слова Браги «Евро-футбол.ру».

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях 22 октября сыграет с австрийским «Вольфсбергом».

Отметим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв последнее, четвертое место.

источник: «Евро-футбол.ру»
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Микаэль Брага: У ЦСКА вполне проходимая группа, решать вопрос с выходом в плей-офф нужно заранее
Итальянский журналист Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы, где ЦСКА в соперники достались «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд» и «Вольфсберг».
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