СМИ: «Зенит» готов подписать полузащитника «Атлетико» Эрреру

Согласно информации Todofichajes, петербургский клуб уже сделал предложение по 30-летнему мексиканцу. Отмечается, что на место Эрреры мадридцы приобретут Лукаса Торрейру у «Арсенала».

Помимо сине-бело-голубых, игроком интересуется «Порту», за который он выступал в период с 2013-го по 2019 год.

Эррера выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. За «матрасников» он провел 30 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2022-го.

В составе сборной Мексики футболист отыграл 74 встречи (6 голов).

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 16 миллионов евро.