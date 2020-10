«Бавария» продолжает вести переговоры с «Челси» по Хадсону-Одои

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, мюнхенцы готовы взять 19-летнего англичанина в аренду до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Пока соглашение между клубами не достигнуто.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хотел бы оставить 19-летнего англичанина в клубе. Сам футболист также не против продолжить свою карьеру в Лондоне.

Хадсон-Одои является воспитанником академии «Челси». За взрослую команды он сыграл 65 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и 11 ассистами. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 31,5 млн евро.

Bayern Münich are trying again for Callum Hudson-Odoi, yes. But there’s no agreement with Chelsea at the moment and Lampard wants to keep him.



CHO has *not* asked to leave the club. He’d be happy to stay, he loves Chelsea and he’ll respect #CFC decisions about his future. 🔵