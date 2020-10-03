«Тоттенхэм» арендовал у «Бенфики» форварда Винисиуса

25-летний бразилец проведет в лондонском клубе сезон-2020/21 на правах аренды. Команда выплатила за игрока три миллиона евро, а по окончании соглашения будет иметь право выкупить футболиста за 45 миллионов.

Винисиус перешел в «Бенфику» в июле прошлого года из «Наполи» за 17 миллионов евро. В составе «орлов» он провел 49 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов.

Ранее форвард защищал цвета «Риу Аве» и «Монако».