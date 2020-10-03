«Крылья Советов» выйдет на матч ФНЛ с «Аланией» в специальных футболках (фото)

Отмечается, что сегодня легенде самарского клуба Валерьяну Панфилову, являющийся рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей (413), исполняется 70 лет.
Таким образом, у каждого игрока «Крыльев» на футболке под эмблемой будет размещена фамилия Панфилова.
Матч с владикавказцами пройдет 4 октября в 16:00 мск. После 12 туров самарцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Игроки «Крыльев» сыграют с «Аланией» в специальных футболкахhttps://t.co/AuPtFK0GAt— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 3, 2020