«Крылья Советов» выйдет на матч ФНЛ с «Аланией» в специальных футболках (фото)

Отмечается, что сегодня легенде самарского клуба Валерьяну Панфилову, являющийся рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей (413), исполняется 70 лет.

Таким образом, у каждого игрока «Крыльев» на футболке под эмблемой будет размещена фамилия Панфилова.

Матч с владикавказцами пройдет 4 октября в 16:00 мск. После 12 туров самарцы занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.