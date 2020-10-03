Алексей Сутормин: Главной задачей «Зенита» в Лиге чемпионов станет выход из группы

Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Сергея Семака попали в группу F, где сыграют против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге». Первый матч состоится 20 октября против бельгийцев.

– Главная задача – выйти из группы, а там начнутся двухматчевые противостояния. Мы должны попасть в плей-офф, а если получится выйти в 1/4 финала – это будет отлично. Аналогия с нашей сборной на чемпионате мира: все понимали, что выход из группы – уже хороший результат, но на этом останавливаться не стали. Хочется пройти как можно дальше, – цитирует Сутормина «РИА Новости».

В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в шести матчах, отметившись одним забитым голом.