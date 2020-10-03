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03 октября 19:28

Сергей Подпалый: Будем по зернышку собирать очки

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал результат матча с «Тамбовом» (1:1).

- Игра была тяжелой на таком вязком и тяжелом поле. Жалко, что не дотерпели. Учитывая, что мы до конца игры почти вели, получили необязательный 11-метровый. Будем по зернышку собирать очки, - цитирует Подпалого ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостя сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле сыграет против «Урала».

источник: ТАСС
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