Сергей Подпалый: Будем по зернышку собирать очки

- Игра была тяжелой на таком вязком и тяжелом поле. Жалко, что не дотерпели. Учитывая, что мы до конца игры почти вели, получили необязательный 11-метровый. Будем по зернышку собирать очки, - цитирует Подпалого ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Тамбов» набрал восемь очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» , имея в активе девять очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Тамбов» в гостя сыграет против «Ротора», а «Арсенал» на своем поле сыграет против «Урала».