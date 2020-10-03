Сборная России начала тренировки в Новогорске. У Семенова проблемы с мышцами

Официальный твиттер сборной России сообщил, что национальная команда на базе в Новогорске начала подготовку к предстоящим встречам.

«Сегодня наши парни тренировались в усеченном составе, – сказано в тексте пресс-службы сборной. – На поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семенов.

У Семенова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата».

После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий».

⚡️Сборы в Новогорске стартовали. На базе будем готовиться к контрольному матчу со Швецией и играм Лиги наций против Турции и Венгрии. Сегодня #НашиПарни тренировались в усеченном составе. На поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семенов. pic.twitter.com/sA3DIcfmEf — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020

8 октября состоится товарищеский матч Россия – Швеция. 11 октября россияне примут в рамках турнира Лиги наций команду Турции, а 14 октября сыграют дома с венграми.

Напомним полный список футболистов, который тренерский штаб вызвал на октябрьские матчи:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).