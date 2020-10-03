Натан Бартфельд: Кукуяна можно поздравить, игра была очень напряженная, и он с ней справился

- Судья держал игру в руках, поднял немножко планку в единоборствах на грани фола, но это сейчас модно как в Европе, так и у нас в чемпионате.

Отмечу только два момента. Против Романа Зобнина, который часто появлялся на фланге, очень часто нарушали правила, при этом порой играли жестко, и Кукуян ни разу не вынес предупреждение.

И еще, на 25-й минуте была передача на Артема Дзюбу, он хотя и был в положении «вне игры», но действовавший против него защитник «Спартака» Павел Маслов сыграл против зенитовского нападающего чисто на желтую карточку.

В целом же Павла Кукуяна можно поздравить, игра была очень напряженная, и он с ней справился, по пятибалльной системе - твердая четверка, - приводит слова Бартфельда ТАСС.

Добавим, что После этой игры «Зенит» и «Спартак» , набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а команда из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.