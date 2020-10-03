Доменико Тедеско: Считаю, что могли добиться большего в матче с «Зенитом»

- Думаю, это был хороший матч. Первые 20 минут «Спартак» провел отлично, мы много владели мячом. После этого «Зенит» перехватил инициативу и заставил нас «сесть» в оборону. После отбора у нас не получалось зацепиться за мяч, мы нарушали правила в атаке. Второй тайм провели отлично. Были моменты, мы могли забить. Впрочем, как и «Зенит».

Мы всегда хотим выиграть. К сожалению, сегодня нам это не удалось. С другой стороны, мы отыгрались в концовке. Результатом мы удовлетворены. Но есть небольшое расстройство: считаю, что мы могли добиться большего сегодня, - передает слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

Добавим, что после этой игры «Зенит» и «Спартак» , набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а команда из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок», а команда из Санкт-Петербурга встретится на своем поле с «Сочи».