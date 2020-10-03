Леонид Федун: Важно купить игроков, которые нужны Тедеско

- Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее, - передает слова Федуна ТАСС.

Добавим, что в субботу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче десятого тура чемпионата России. Обе команды, набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ: клуб из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок», а команда из Санкт-Петербурга встретится на своем поле с «Сочи».