Алекс Крал: Не могу сказать, что довольны игрой на 100 процентов, думали, что сможем победить

- Не могу сказать, что мы довольны игрой на 100%. Мы думали, что сможем победить. И «Спартак», и «Зенит» - это команды, которые могут быть чемпионами. Впереди еще очень много игр, сезон еще идет и пока не заканчивается. Мы будем бороться до конца, - передает слова Крала «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Зенит» и «Спартак» , набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу РПЛ: команда из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок», а «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи».