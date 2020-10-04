Александр Бубнов: По качеству футбола к «Спартаку» и «Зениту» есть немало вопросов

- В целом ничья выглядит закономерным результатом, исходя из сценария матча и количества моментов. А вот по качеству футбола к командам есть немало вопросов - брака было слишком много для центральной игры в туре. Встреча лидеров сезона разве что по накалу и эмоциям соответствовала громкой афише, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этого матча обе команды, набрав по 21 очку, возглавляют турнирную таблицу российской премьер-лиги: клуб из Санкт-Петербурга находится выше красно-белых лишь по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок», а «Зенит» встретится на своем поле с «Сочи».