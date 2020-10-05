Тренер «Астон Виллы»: Самое большое разочарование состоит в том, что с нами не было болельщиков

- Самое большое разочарование состоит в том, что здесь с нами сегодня не было болельщиков - я надеюсь, что они наслаждались этим у себя дома. Это огромное достижение для парней, они очень много работали.

Это хороший старт. Исключительный результат и действительно хороший старт. Мы не будем останавливаться, но мы будем наслаждаться этим вечером, потому что такие результаты появляются не слишком часто, - передает слова Смита BBC со ссылкой на Sky Sports.

Добавим, что после этой встречи «Астон Вилла», одержав три победы в трех матчах на старте чемпионата, набрала девять очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. В следующем туре бирмингемская команда в гостях встретится с «Лестером».