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05 октября 01:30

Роман Авдеев: Надеюсь, первая домашняя победа станет для «Торпедо» хорошим психологическим фактором

Владелец «Торпедо» поделился впечатлениями от матча 13-го тура первенства ФНЛ с «Томью» (1:0).

- С точки зрения игры у «Торпедо» было полное владение мячом, но по счету и голевым моментам этого было недостаточно. Я человек не суеверный, но первая домашняя победа в сезоне, надеюсь, станет для команды хорошим психологическим фактором в дальнейшем. Мне понравилось, как обе команды играли, а отдельные ошибки пусть разбирает тренерский штаб, я в их дела не вмешиваюсь, - приводит слова Авдеева ТАСС.

Добавим, что после этой встречи «Торпедо» набрало 22 очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Томь» с шестью очками располагается на 21-й строчке.

источник: ТАСС
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