Роман Авдеев: Надеюсь, первая домашняя победа станет для «Торпедо» хорошим психологическим фактором

- С точки зрения игры у «Торпедо» было полное владение мячом, но по счету и голевым моментам этого было недостаточно. Я человек не суеверный, но первая домашняя победа в сезоне, надеюсь, станет для команды хорошим психологическим фактором в дальнейшем. Мне понравилось, как обе команды играли, а отдельные ошибки пусть разбирает тренерский штаб, я в их дела не вмешиваюсь, - приводит слова Авдеева ТАСС.

Добавим, что после этой встречи «Торпедо» набрало 22 очка и поднялось на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, «Томь» с шестью очками располагается на 21-й строчке.