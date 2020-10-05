В Англии сообщили, что «Спартак» претендует на защитника «Уотфорда»

Защитник «Уотфорда» Кико Фемения попал в сферу интересов «Спартака». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, у испанца также есть предложения от Алавеса», «Хетафе», «Валенсии» и «Эйбара». Отмечается, что англичане не спешат расставаться со своим футболистом, поэтому его уход практически исключен.

Напомним, 29-летний игрок перебрался в АПЛ летом 2017 года. В минувшем сезоне премьер-лиги он провел 28 матчей, отдал один голевой пас и получил шесть желтых карточек.