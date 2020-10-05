Николай Комличенко: О вызове в сборную России узнал перед матчем с «Краснодаром»

– О вызове в сборную узнал перед игрой с «Краснодаром». Мне позвонил администратор и сказал готовиться. Всегда рад находиться в расположении команды. Настрой боевой, рабочий, – сказал Комличенко в интервью пресс-службе сборной.

Ранее стало известно, что 25-летний форвард заменил в команде Станислава Черчесова получившего травму Федора Смолова. В нынешнем сезоне на счету игрока «Динамо» два гола и один ассист в десяти встречах.

Напомним, 8 октября сборная России сыграет товарищеский матч против Швеции, а затем состоятся два матча в рамках группового этапа Лиги Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).