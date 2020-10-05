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05 октября 15:15
автор: Владислав Корегин

Николай Комличенко: О вызове в сборную России узнал перед матчем с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко поделился эмоциями от приглашения в сборную России на октябрьские матчи.

– О вызове в сборную узнал перед игрой с «Краснодаром». Мне позвонил администратор и сказал готовиться. Всегда рад находиться в расположении команды. Настрой боевой, рабочий, – сказал Комличенко в интервью пресс-службе сборной.

Ранее стало известно, что 25-летний форвард заменил в команде Станислава Черчесова получившего травму Федора Смолова. В нынешнем сезоне на счету игрока «Динамо» два гола и один ассист в десяти встречах.

Напомним, 8 октября сборная России сыграет товарищеский матч против Швеции, а затем состоятся два матча в рамках группового этапа Лиги Наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

источник: Team Russia
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