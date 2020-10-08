Станислав Черчесов: Не рассматривали игру со Швецией как разминку

- Мы не рассматривали игру со Швецией как разминку, хотели решать свои задачи, выглядеть убедительно и стараться показать результат. Мы владели инициативой, создавали моменты, но не реализовали их. Нашим футболистом, вышедшим на замену, потребовалось чуть больше времен, чтобы влиться в ход противостояния, - сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в составе шведской команды отличились Александер Исак и Маттиас Юханссон , у российской сборной голом отметился Александр Соболев.

Добавим, что 11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией.