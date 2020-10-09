«Тамбов» расторг контракт с Головней и Балашовым

Пресс-служба «Тамбова» объявила об уходе из команды центрального защитника Александра Головни и флангового полузащитника Виталия Балашова.

Отмечается, что оба игрока уже исключены из заявочного списка клуба.

29-летний Балашов присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе этого года. На счету украинца семь проведенных матчей.

Что касается Головни, то 21-летний россиянин был арендован «Родины» в августе – он принял участие лишь в двух встречах.