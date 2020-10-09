«Тамбов» расторг контракт с Головней и Балашовым

Пресс-служба «Тамбова» объявила об уходе из команды центрального защитника Александра Головни и флангового полузащитника Виталия Балашова.
Отмечается, что оба игрока уже исключены из заявочного списка клуба.
29-летний Балашов присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе этого года. На счету украинца семь проведенных матчей.
Что касается Головни, то 21-летний россиянин был арендован «Родины» в августе – он принял участие лишь в двух встречах.
«ТАМБОВ» РАСТОРГ КОНТРАКТ С ДВУМЯ ИГРОКАМИ 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) October 9, 2020
Состав нашего клуба покидают защитник Александр Головня и полузащитник Виталий Балашов. Оба игрока уже исключены из заявочного списка нашей команды.
Желаем удачи в дальнейшей карьере, парни!
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