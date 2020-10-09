ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 октября 12:41
автор: Владислав Корегин

«Тамбов» расторг контракт с Головней и Балашовым

После десяти туров подопечные Сергея Первушина занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Пресс-служба «Тамбова» объявила об уходе из команды центрального защитника Александра Головни и флангового полузащитника Виталия Балашова.

Отмечается, что оба игрока уже исключены из заявочного списка клуба.

29-летний Балашов присоединился к «Тамбову» на правах свободного агента в августе этого года. На счету украинца семь проведенных матчей.

Что касается Головни, то 21-летний россиянин был арендован «Родины» в августе – он принял участие лишь в двух встречах.

источник: ФК «Тамбов»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Появился календарь с мемами ПутинаОбзор нового KIA Mohave (2020) в российской сборке«Зенит»: плюс Кузяев и Вендел, минус РигониБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрасота звезды гандбола вызвала бурные эмоции в сети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика