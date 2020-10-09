Защитник «Арсенала» Салиба может оказаться в аренде в «Брентфорде»

Как сообщает портал Goal, руководство лондонцев планирует отдать 19-летнего француза в аренду в один из английских клубов. Одним из претендентов на игрока является «Брентфорд», но «канониры» не будет торопиться с принятием итогового решения по футболисту.

Напомним, что трансферное окно между английскими лигами все еще открыто, и поэтому команда Микеля Артеты все еще имеет возможность предоставить защитнику игровую практику в другой команде.

Салиба перешел в «Арсенал» в июле прошлого года, подписав пятилетний контракт. Минувший сезон он провел в аренде в «Сент-Этьене» – на его счету 17 матчей, в которых он заработал одну желтую карточку. В составе лондонцев француз пока не сыграл ни одной встречи.